Судьи в Невском районе вернулись к работе

Угрозы телефонного террориста, который «заминировал» Невский районный суд Петербурга, оказались беспочвенными. Бомбу в здании не нашли.

В объединенной пресс-службе судов о завершении проверки сообщили в половине четвертого днем 28 июня. Ни бомбы, ни чего-то подобного в здании на улице Ольги Берггольц кинологи и взрывотехники не нашли. Звонок, напомним, остановил работу суда около двух часов дня. На период эвакуации в суде должны были начаться около тридцати заседаний.

Простой из-за отключения света в Калининском районном суде уже сдвинул график заседаний. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», несмотря на восстановление электроснабжения, продолжаются перебои с водой. Из-за аварии судебные процессы, назначенные на вторую половину дня, переносят на другие даты.