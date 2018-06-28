Глава Красногвардейского района: Спорную дорогу в Новом Мурино демонтируют

Технологический проезд от ЖК «Новое Мурино» до Муринской дороги, вокруг которого уже неделю не утихают споры местных жителей, будет демонтирован. Об этом 28 июня на межведомственном совещании заявил глава администрации Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин.

«Дорогу необходимо демонтировать, за это отвечает комитет по контролю за имуществом. Установлено, что эта дорога – самовольно построенный объект капитального строительства, который пересекает 4 кадастровых участка, в том числе предназначенных для строительства школы и спортивного комплекса. Все уполномоченные городские ведомства нам сообщили, что на этот проезд нет никакой разрешительной документации. Кроме того, выезжая на место, мы с ГИББД зафиксировали, что он небезопасен», – сообщил в ходе совещания Евгений Разумишкин.

Он также отметил, что на территории «Новой Охты» проживает много многодетных семей, которые ходят на остановку через эту дорогу, поэтому администрация обратится в ККИ с просьбой демонтировать дорогу до 1 сентября.

Из-за этой дороги между жителями двух ЖК – «Новая Охта» и «Новое Мурино» – развернулась настоящая война. Асфальтированный проезд, появившийся накануне «Прямой линии» с Путиным, позволял жителям «Нового Мурино» выезжать на Муринскую дорогу. Без этого проезда единственный путь в город для новомуринцев пролегает через уже перегруженное транспортом Токсовское шоссе.

По данным властей, самострой возвела компания «СМУ № 77», представители которой на совещание не явились. Организация уже получила предписание на демонтаж дороги, но никаких действий не предприняла.

Жители «Новой Охты» считают, что этот же проезд создает угрозу для детей, проживающих в этом районе, а также провоцирует серьезные утренние пробки для новоохтинцев. Уже после окончания совещания представители администрации и ГИББД в разговоре с жителями «Новой Охты» сообщили, что до демотажа на перекрестке может быть установлен знак «Уступи дорогу», который решит проблему с чрезмерным автомобильным трафиком.

На совещание в Красногвардейском районе не пришел приглашенный вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин, курирующий строительство дорог. Вопрос с выездом из ЖК «Новое Мурино» также будет обсуждаться областными властями 29 июня на аналогичном совещании.