Милана обвинила Александра Кержакова в краже сына

Пока еще официальная жена бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Александра Кержакова Милана обвинила своего мужа в краже их общего ребенка. Об этом она заявила в своем инстаграме 28 июня.

«Я не хочу больше терпеть. И не буду молчать. Я буду говорить, делиться переживаниями и учиться жить дальше. Можете осудить меня. Но не думаю, что после той ПРАВДЫ, которую я открою вам в сегодняшнем эфире в 13 часов, вы захотите это сделать», – написала Милана.

Позже в прямом эфире своего микроблога она рассказала, что Кержаков буквально выкрал их общего сына из ее дома, пока тот находился под присмотром няни.

«Он приехал на дачу с какими-то людьми, перелез через забор и отнял у няни ребенка. Я сейчас подаю на развод», – заявила женщина.

Теперь Милана не знает, где ее сын. Кержаков не разрешает ей с ним видеться, пока она не докажет свою социальную вменяемость. «Я не знаю, как мне ее доказывать, я адекватный человек. Я не требую, чтобы ребенок жил со мной, а хочу хотя бы иметь возможность его видеть», – признается супруга экс-футболиста.

Милана также назвала причину их раздора. Если верить ей, то все дело в бывшей жене Крежакова — Екатерине Сафроновой.

«Наши конфликты с Сашей случались из-за того, что я пыталась организовать встречу мамы с ребенком. Я была на стороне матери, потому что не хотела видеть, как ребенок растет без нее. Но за все время он не дал организовать эту встречу, я не знаю, почему», – заявила Милана.

«Мне кажется, мы разводимся, потому что погиб мой отец, и я как человек стала ему не нужна», – добавила в конце прямого эфира она.

Напомним, Александр Кержаков был трижды женат. В 2005 он года женился на двадцатилетней студентке Санкт-петербургского университета экономики и финансов Марии Головой. В 2005 году родилась дочь Дарья. В 2010 году пара развелась. По словам Марии, Александр примерный отец и у нее к нему нет никаких претензий.

В 2010 году у Кержакова начались отношения с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова, от которого у нее была на тот момент пятилетняя дочь Софья. Кержаков и Сафронова официально не регистрировали свои отношения. В 2013 году у пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову с требованием лишении её права в воспитании их общего сына из-за пристрастия к наркотикам. В октябре 2014 года суд лишил Сафронову прав в воспитании сына. 27 июня 2015 года Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова. В декабре прошлого года Милана Кержакова рассказала журналистам, что после смерти отца была готова бросить семью. Сенатор Вадим Тюльпанов, скончался от сердечного приступа в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» в Огородном переулке 4 апреля 2017-го. Он был председателем Законодательного собрания Петербурга с 2003-го по 2011 год, затем представлял в Совете Федерации интересы сначала Петербурга, потом Ненецкого автономного округа. 10 апреля 2017 у Миланы и Александра родился сын Артемий. 13 мая 2018 Кержакова объявила о разрыве отношений с мужем.