Из-за зловещей влаги отзывают сотни «Ауди» и тысячи «Мазд»

В России отзывают около восьмисот «Ауди» и в 10 раз больше «Мазд». Неполадки в них исправят бесплатно.

Как сообщает 28 июня Росстандарт, ООО «Мазда Мотор РУС» проводит добровольный отзыв 8090 автомобилей Mazda 6, реализованных c августа 2002 года по июнь 2008 года. Дело в том, что «продолжительное влияние высокой абсолютной влажности» может привести к «нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, а также срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания». Фактически газогенератор может стать этакой «бомбой», осколки которой травмируют водителя и пассажиров.

Влага, точнее, её проникновение в электронные компоненты, стала причиной отзыва и «Ауди». Нарушение может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости и, как следствие, к локальным оплавлениям. ООО «Фольксваген Груп Рус» готово отремонтировать 728 автомобилей Audi (A4, A5, Q5, А6), реализованных c 2012 по 2017 год.

Кроме того, компания отзывает 41 Audi Q5 2018 года продажи. У них в случае неправильного покрытия поршней задних тормозных суппортов при торможении педаль тормоза может иметь увеличенный ход, а эффективность торможения задней оси снижается.

Всех автовладельцев проинформируют по телефону или с помощью писем. Вместе с тем можно самостоятельно определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв – по списку VIN-кодов отзываемых машин. Работы проводятся в любом дилерском центре бесплатно.

Проведение отзывных кампаний является нормальной практикой во всём мире, отмечал в беседе с журналистами министр промышленности и торговли Денис Мантуров.