Вклад ресторатора Меди в миллиарды полковника Захарченко

«Фонтанка» узнала, от какого предложения ФСБ не смог отказаться владелец ресторанов La Maree Меди Дусс. И как у полковника Захарченко появилось дело по взятке в 800 тысяч долларов. После этой истории все становится ясно и с его миллиардами, и с деньгами главы петербургского технадзора Слабикова.

На днях новостные ленты сообщили о смешном приговоре безработному из Чебоксар, умудрившемуся занырнуть в самое финансовоемкое в России дело полковника Захарченко. Как оказалось, знаменитый ресторатор Меди Дусс, у которого этот безработный решил повымогать, еще с весны 2017 года находился под госзащитой. Сейчас Меди радостно устраивает пышную свадьбу дочери под Москвой, но наверняка вспоминает, как сначала к нему пришли от Захарченко, а когда он откупился, отвезли на Лубянку и так поговорили со всем уважением, что именитый ресторатор посмел поставить условие и написал заявление, но об этом позже.

Не стоит пересказывать вновь эпопею со счастливой находкой в квартире родственницы полковника Захарченко 8,5 миллиарда. Концептуально это событие уже впечаталось в нашу память и потихоньку превращается в легенду. Но все же заметим: еще когда Пресненский суд Москвы 10 сентября 2016 года арестовал этого достойного человека, «Фонтанка» обратила внимание на хилость первоначального обвинения. На наш взгляд, тогда постановление следователя было написано в спешке и за пару минут.

Напомним: «25.12.2015 примерно в 21 час 20 минут, находясь у дома № 10 стр.1 по Малая Бронная г. Москвы, лично получил от неустановленного лица взятку в виде денег на сумму не менее 7 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за свое общее покровительство и попустительство как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».

Ясно, что на таком атаковать еще при административном ресурсе можно, а в суде торопиться никто бы не посоветовал. Яснее этого с самого начала было и то, что привязать к полковнику мешки с десятками килограммов валюты не получится, а само обнаружение, как потом умудрились заявить адвокаты – клада, не образует состава. А дело не могло развалиться после сотни статей в СМИ, иначе бы такие новости перекрыли славу самого Захарченко. Так что у ФСБ было припасено.

По информации «Фонтанки», всем известный (разумеется, кто готов, чтобы в рестораны La Maree для него c Камчатки доставили живого краба) Меди Дусс жил себе очень даже ничего.

Кто такой: Уроженец небольшого тунисского городка Ксар Хеллал Дусс Мехди Бен Мохамед приехал в СССР в 1981 году, когда ему исполнился 21 год. Свою историю сеть рыбных ресторанов La Maree ведёт с 1989 года, когда аспирант Автодорожного института Дусс приехал в московский аэропорт на восьмерке. В «Жигули» он положил коробку с двадцатью килограммами деликатеса, прилетевшими из его родного Туниса. А через год у 29-летнего начинающего еще советского ресторатора рождается дочь Сабрина.



Сегодня гражданин трех государств Мехди Дусс — главный по эксклюзивным морепродуктам в России. Его компания – крупнейший поставщик свежей морской экзотики. В сеть La Maree входят четыре ресторана в Москве и один в Санкт-Петербурге. В 2013 году компания открыла заведение в порту Эркюль в Монако. Развивать европейское представительство La Maree была делегирована Сабрина Дусс. Она же является владелицей ООО «Ламбука», зарегистрированного на Суворовском проспекте, 34, по месту петербургского ресторана La Maree. В планах сети открыть ресторан La Maree в Дубае.



Но в декабре 2013 года к нему пришла проверка. И это несмотря на то, что в его мобильной записной книжке записаны телефоны, от которых даже внутри Садового кольца голова закружится. Понятно, что все идеально не бывает нигде. К тому же Меди своим опытным нутром понял, что это не плановый рейд. Вот он и воспользовался телефоном.

Дальнейшее развитие событий пересказали «Фонтанки» люди, знакомые с ходом последовавших переговоров. На том конце оказался не просто генерал-майор МВД Лаушкин, а еще по совместительству друг ресторатора. Тот мир тесен, и Меди быстро передали, что сопротивление бесполезно, так как атакует сам Захарченко – начальник отдела, выявлявшего в Главном управлении экономической безопасности МВД преступления в сфере рыболовства. Обывателю это мало что говорит, как ничего не говорил уровень главы Гостехнадзора Слабикова, пока рядом с ним не нашли уже петербургские залежи банкнот.

Источники «Фонтанки» уверяют, что легкие неформальные переговоры через посредника привели к тому, что люди Захарченко могут и уйти из роскошной сети La Maree. Но за пять миллионов долларов. Очевидно, сумма была назначена исходя из количества ресторанов – три в Москве, один в Петербурге, один в Монако.

Меди многое прошел, но аппетит у него испортился. Трудные подковерные перезвоны уменьшили требования, и все вздохнули на 800 тысячах долларов. Хотя для Меди и это было удивительно, а для Захарченко – унизительно. Все же Меди себя успокаивал, что переплатил за бренд, но с редким дисконтом.

Так, придя в себя, он как-то приземлился в столичном аэропорту, но водителя был вынужден отпустить. Меди Дусса встретили двое в штатском и предельно по-светски предложили проехать. Доехали они, на всякий случай, до Лубянки. И пригласили в очень большой кабинет. Как автору рассказали в Москве, «не к Бортникову, конечно, но лишь чуть-чуть ниже». Вы удивитесь, но Меди не мучили ожиданием в приемной. С улыбкой встретив, ему так по-доброму, можно сказать, как своему, рассказали, сколько он заплатил, кому, за что, через кого. Единственно, что там не знали, так это номеров на купюрах.

Меди стало страшно, но фасон он держал, заявив, что его собеседник ошибается. Они поговорили еще немного, Меди угостили чаем с лимоном, но он повторял свое. Тогда ему сделали предложение. У «Фонтанки» нет аудиозаписи, чтобы процитировать, но смысл его был следующий:

- Меди, мы вас так любим все. Зачем же вы нас заставляете предпринимать действия, которые нам самим неприятны? Верите ли вы, что при вашей позиции вскоре к вам придет уже другая проверка и вы от нее точно не откупитесь?

– Вам верю, – мудро ответил Меди.

Но Меди оказался еще и человеком, чтившим порядочность. Он умудрился аккуратно предложить, а если проще, то он решился поставить условие: он все расскажет, но если ему дадут слово, что его друга генерала Лаушкина не посадят за посредничество во взятке.

– Даю слово, – ответил ему собеседник, и Меди проводили к оперативнику, где услужливо пододвинули чистый лист бумаги и авторучку.

Вспомним: имя Меди Дусса в деле Захарченко прозвучало в прессе в мае 2017 года, когда розыск был объявлен на генерал-майора полиции Алексея Лаушкина, возглавлявшего уже управление Росгвардии по Московской области. Сегодня версия не сереет – через него Захарченко получил от Меди 800 тысяч долларов. В свою очередь Лаушкин отдал деньги полковнику ФСБ Дмитрию Сенину – шурину Захарченко. В настоящее время Сенин объявлен в федеральный розыск по подозрению в дезертирстве. Генерал-майор Лаушкин на момент объявления в розыск находился в Германии. Однако он вернулся в Россию и взят под государственную защиту. В деле Захарченко Лаушкин имеет статус свидетеля. То есть слово сдержали.

Мы это все для того, чтобы напомнить число конспирологических версий, высказанных различными экспертами в десятках статей, когда все рассуждали: откуда же у Захарченко 8,5 миллиарда? Там было все – от черных банкирских сумм до общака Госдепа на революцию. Тогда подсчитаем на уровне здравого смысла – только с Меди с его пусть и очень дорогими, но ресторанами система Захарченко изначально попросила 5 миллионов долларов. А теперь вспомним, что в Москве 90 процентов денег России. Значит, количество таких Меди там практически неограниченно. Это просто такса. Умножаем ее на длительность оперативной службы Захарченко и прелестно получаем тот самый клад. Подчеркнем, что, по информации «Фонтанки», в квартиру-сокровищницу зашли с санкции, но точно не ожидали найти сокровища. Кстати, именно поэтому новость о миллиардах появилась так скоро. Потому как сотрудники не смогли держать в себе и делились фото даже со своими знакомыми, не участвующими в операции. А те уже всему миру.

Если остается вопрос, зачем все это великолепие хранить, и притом так, то Петербург уже передал алаверды столице. У нашего главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова, арестованного в мае 2018 года, оперативники полиции и ФСБ изъяли 1 миллиард 709 миллионов рублей. И так же, когда зашли в офис его адвокатов на Суворовский проспект (по иронии, что находится напротив La Maree), не гадали увидеть разбросанные пачки, а потом из ростовых ячеек выгребать сумасшедшие суммы. Это тоже набранное за годы. Он также игнорировал культовую советскую рекламу «Храните деньги в Сберегательной кассе».

Что же касается Меди, то он продолжает радовать непростых клиентов тем, что мы можем найти только в Сети, а его госзащита очень условна. Буквально 24 июня 27-летняя Сабрина Дусс вышла замуж за молодого человека по имени Валид. Фотографию с тунисской свадьбы в своём Instagram опубликовал бывший детский омбудсмен, а ныне просто адвокат Павел Астахов. Свадьбу гуляли в резиденции «Zhavoronki Event Hall». Комплекс в виде средневекового замка расположен в подмосковной деревне Жаворонки. Молодых приветствовали шоумен Валдис Пельш, телеведущие Лариса Гузеева, Арина Шарапова и Дмитрий Дибров, двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Светлана Хоркина и пародист Михаил Грушевский.

Непосредственно Сабрину под руку до жениха Валида довёл сам Меди Дусс, да под музыку Чайковского.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

Справка:

10 сентября 2016 года Пресненский суд Москвы арестовал по подозрению в особо крупной взятке замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. В квартире полковника нашли 8,5 миллиарда рублей. Таким образом, был зафиксирован абсолютный рекорд по складированию теневой наличности. У членов семьи офицера Захарченко следователи обнаружили чертову дюжину квартир, машино-места на элитных московских парковках, золотой брусок в полкилограмма и очень много банкнот, выпускаемых Европейским центробанком. А в апреле 2017 года по обвинению в растрате 4 миллионов рублей банка «Московское ипотечное агентство» был арестован и отец полковника — Виктор Захарченко. Он, как и сын, сегодня находится под следствием. Дочь Григория Слабикова также арестована за соучастие отцу.

В свою очередь под государственную защиту взят и Меди Дусс. Об этом статусе ресторатора стало известно благодаря 31-летнему жителю Чебоксар Александру Гаврилову. Узнав, что в деле Захарченко появился импортер элитных морепродуктов, безработный чебоксарец решил попробовать выманить у бизнесмена 50 тысяч долларов. Он надел интернет-личину сотрудника органов и дал знать ресторатору, что владеет информацией о его устранении. А Дусс в свою очередь передал послание Гаврилова полицейским. Модных ныне биткоинов на своём крипто-кошельке вымогатель так и не увидел. А 25 июня издание "Ъ" сообщило, что Калининский райсуд Чебоксар приговорил Гаврилова к двум годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"