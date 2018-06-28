Следствию не удалось повторно арестовать предпринимателя Марка Броновского

Красногвардейский суд Петербурга отказал следствию в заключении бизнесмена Марка Броновского, задержанного по новому делу сразу после освобождения из СИЗО.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 28 июня мера пресечения Броновскому избрана по делу об особо крупном мошенничестве незаконным возмещением НДС. Сумма хищений оценивается в 556 млн рублей.

Дело, по данным «Фонтанки», возбуждено осенью 2017 года, но ГСУ ГУ МВД Петербурга и области проявило к бизнесмену интерес на днях. Приморским судом, слушающим дело о преступном сообществе, Марк Броновский был освобожден из следственного изолятора под домашний арест в связи с тяжелыми заболеваниями. Он не успел доехать до квартиры, как его задержали оперативники УЭБ и ПК петербургского главка. Сегодняшнее ходатайство следствия могло вернуть Броновского в СИЗО, но Красногвардейский суд согласился с Приморским. Теперь по обоим делам у предпринимателя действует одинаковая мера пресечения.

По версии следствия, Броновский и его отец, скрывающийся в США, достоверно знали о фактических затратах на строительство логистического комплекса «Сотранс сити» по обслуживанию и продаже грузовых автомобилей, но в документах завысили стоимость работ и предъявили к возмещению, получив на счета подконтрольных организаций 556 млн рублей.