Кремль назвал дату саммита Трампа и Путина

"В соответствии с достигнутой договорённостью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.

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