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15:55 28.06.2018
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28.06.2018 15:05

Кремль назвал дату саммита Трампа и Путина

Пресс-служба Кремля назвала дату и место саммита президента США Дональда Трампа и приездента РФ Владимира Путина.

"В соответствии с достигнутой договорённостью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.06.2018 17:24
Генеральный директор Аэрофлот Виталий Савельев награжден четвертым орденом РФ
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Награду руководителю ведущей авиакомпании России вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля
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26.06.2018 17:10
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АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
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В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
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