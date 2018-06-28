Кремль назвал дату саммита Трампа и Путина
Пресс-служба Кремля назвала дату и место саммита президента США Дональда Трампа и приездента РФ Владимира Путина.
"В соответствии с достигнутой договорённостью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.