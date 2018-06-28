Конгресс рассмотрит законопроект о включении в США 51-го штата

Остров Пуэрто-Рико предлагают принять в качестве штата в состав Америки. Соответствующий законопроект внесён в Конгресс США.

С инициативой выступили полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и 37 конгрессменов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии.

«Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико», — цитирует РБК Гонсалес-Колон.

Законопроект предусматривает завершение процедуры по вхождению Пуэрто-Рико в США на правах штата к 2021 году.

Сейчас остров находится под управлением США и носит статус «неинкорпорированной организованной территории». Жители Пуэрто-Рико имеют американское гражданство, но не принимают участия в федеральных выборах. В прошлом году на референдуме 97% голосов местные жители отдали за идею полноправного присоединения к США.