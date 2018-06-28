Путин: "Авангарды" и "Сарматы" появятся в армии в ближайшее время

На вооружение армии России через год будет принят стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» – в ближайшее время.

Президент России 28 июня рассказал о модернизации Вооруженных сил страны, а также о выводе войск из Сирии. "За последние годы мы многое сделали для качественного развития Вооруженных сил", – заявил Владимир Путин на встрече выпускников военных вузов в Кремле.

Он отметил, что на вооружение России будут приняты новейшие комплексы «Сармат» и «Авангард». Так, баллистическая ракета «Сармат» окажется у армии уже через год, а ракетный комплекс "Авангард" – в ближайшее время. Кроме того, верховный главнокомандующий отметил, что новейший авиационный комплекс "Кинжал" уже находится на опытном дежурстве в Южном военном округе.

Президент также подчеркнул, что российская армия показала свой "возросший потенциал" в борьбе с террористами в Сирии, однако сейчас идет вывод войск.

Владимир Путин заверил, что "только за последние несколько дней" из Сирии были выведены 13 самолетов, 14 вертолетов, а также 1140 человек.

Напомним, впервые информацию о новейших системах вооружений, не имеющих аналогов в мире, Владимир Путин озвучил 1 марта текущего года в послании Федеральному собранию Российской Федерации.