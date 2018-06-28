В Красногвардейском районе появится 150 тыс. кв. м нового жилья от «Группы ЛСР»

В ближайшие полгода в рамках второго этапа проекта «Новая Охта», который «Группа ЛСР» реализует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, построят почти 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых порядка 102 тыс. кв. м жилая.

Уже в следующем году владельцы квартир смогут начать обустраивать свой дом. На сегодняшний день ведется активная реализация проекта. Окончено возведение 10 корпусов (№№ 1-10), рассчитанных на 2176 квартир, завершаются работы по устройству кровли, окончено возведение межкомнатных перегородок, ведутся фасадные и отделочные работы, остекление балконов, прокладка наружных инженерных сетей и др. Одновременно идут электромонтажные и сантехнические работы, в скором времени строители приступят к монтажу лифтов. Сдача в эксплуатацию корпусов №№ 1-10 запланирована на IV квартал 2018 года, выдача ключей будущим жителям состоится весной 2019 года.

Для покупки все еще доступны квартиры с разнообразными планировками, благодаря чему каждый желающий сможет подобрать квартиру в зависимости от своих предпочтений. Так, в продаже представлены одно- и двух комнатные квартиры площадью от 31 до 67 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 73,5 тыс. рублей.

«Дома постепенно приобретают свой финальный вид, и скоро эта территория превратится в идеальное место для проживания. Здесь появятся благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки. Важно, что к моменту заселения по соседству с домами будут располагаться обжитые кварталы с магазинами, кафе, салонами красоты и другими объектами инфраструктуры. Среди них – детские сады, начальная школа и поликлиника, уже работающие в составе первого этапа реализации проекта «Новая Охта», – комментирует коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Ольга Аветисова.

Второй этап жилого комплекса «Новая Охта», общей площадью 320 тыс. кв. м, строится на участке, ограниченном береговой линией реки Охта и Муринской дорогой. Проект объединяет 20 жилых домов переменной этажности (15-24), в которых будет более 4500 квартир. Жильцам они будут передаваться с полной чистовой отделкой по обновленным стандартам ЛСР. Стены коридора, комнат и кухни будут оклеены фактурными виниловыми обоями под покраску. Напольным покрытием станет ламинат, обладающий хорошими теплоизоляционными и эстетическими свойствами. Будут установлены межкомнатные двери с элементами остекления и стильной фурнитурой, а в санузлах появится керамическая плитка с рисунком под природный камень типа «Травертин» и качественное сантехническое оборудование. Кроме того, теперь в домах предусмотрены практически бесшумные лифты OTIS. Изменения коснулись также входных групп: максимум остекления, крупноформатная керамическая плитка на полу и приятная цветовая гамма стен создадут в парадных ощущение домашнего уюта.

«Новая Охта» – один из крупнейших проектов «Группы ЛСР». На сегодня все корпуса первой очереди сданы в эксплуатацию и практически заселены. А это 40 жилых домов суммарной площадью чуть более 800 000 кв. м. Жители комплекса уже пользуются многочисленными объектами торговой и социальной инфраструктуры, а недавно в микрорайоне началось строительство полноценного торгового комплекса. Также в «Новой Охте» работает соседский центр, благодаря которому проходят различные мероприятия, направленные на установление добрососедских отношений между жителями.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/