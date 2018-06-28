Из СПбГУ отчислили студента, поддержавшего хабаровских живодерок

Санкт-Петербургский государственный университет отчислил студента философского факультета Антона Приживого. Ранее «Фонтанка» писала, что молодой человек создал группы поддержки осужденных хабаровских живодерок и помогал их родственникам собирать деньги на адвокатов.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, и.о. первого проректора по учебной работе Марина Лаврикова подписала приказ об отчислении Приживого. В качестве причины указано несоответствие моральным и этическим нормам университета. В частности, молодого человека обвинили в создании групп «ВКонтакте», которые «потворствуют и пропагандируют жестокое обращение с животными». Вменили ему и общение в соцсетях в грубой форме с другими пользователями.

«Доводы, представленные Приживым Антоном Владимировичем в его объяснениях, являются лишь способом защиты и направлены на минимизацию мер дисциплинарного воздействия со стороны университета, и не подтверждают истинные мотивы его деятельности», – говорится в приказе.

Напомним, на заседании комиссии по этике молодой человек заявил, что не разделяет жестокое отношение к животным, а группы им были созданы для того, чтобы поддержать девушек, на которых ополчилось общество. Также он признавал, что допустил некорректные выражения в общении с зоозащитниками в соцсетях.

В 2017 году двух несовершеннолетних жительниц Хабаровска осудили на 3 и 4 года колонии за то, что они расчленяли животных, совершили разбойное нападение и издевались над молодым человеком, которого заставили признаться в гомосексуальных наклонностях.