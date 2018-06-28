Авария в Калининском районе оставила без света подсудимых

Работу судебной системы затормозил поврежденный в Калининском районе кабель днем 28 июня. Кроме жилых домов в районе Бобруйской улицы, без света остался суд.

О прерванной работе Калининского районного суда днем 28 июня сообщает корреспондент «Фонтанки». Свет и воду в здании отключили после заседания по делу судебного клерка Александра Эйвазова. Приставы пускали внутрь только следователей и прокуроров. Остальным, пока энергетики чинили кабель, пришлось томиться под солнцем на улице.

В ПАО «Ленэнерго» нашему изданию сообщили, что отключение коснулось только этого здания, на Бобруйской улице, дом 4. Нарушение было зафиксировано на кабельной линии 0,4 кВ, к половине третьего свет правосудию вернули.

Напомним, параллельно прервать работу пришлось Невскому районному суду. Здание по телефону «заминировал» неизвестный.