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28.06.2018 14:28

Трансляцию “Алых парусов” посмотрели 8 миллионов человек

 

Уникальное петербургское шоу «Алые паруса» в прямом эфире смогли увидеть более 8 миллионов человек. Причем зрителями были как жители России, так и граждане других стран. Трансляция праздника велась в эфире Пятого канала, на его официальном сайте, а также в соцсетях.

С каждым годом интерес зрителей к шоу все больше. Пресс-служба Пятого сообщает, что совокупная аудитория трансляции (в эфире канала, на официальном сайте и социальных сетях) в 2017 составила 5 939 000 человек, в 2018 – 8 325 000. Прирост аудитории составил 40%.

Вживую бригом под алыми парусами в этом году любовались 1,2 миллиона человек. Атмосферу праздника усилил проходящий в Петербурге мундиаль – на Дворцовой набережной было тесно, пьяно и шумно.  К слову, прошедшие «Алые паруса» стали юбилейными – в этом году празднику «стукнуло» 50 лет.


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