На дамбе идут работы, в тоннеле движение ограничено

На дамбе ведутся технические работы, движение транспорта ограничено.

Как сообщает 28 июня на своём сайте дирекция Комплекса защитных сооружений, 29 июня с 10 до 13 часов будет произведён подъём плоского затвора судопропускного сооружения С-2 для проведения плановых работ по техническому обслуживанию гидромеханического оборудования. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в штатном режиме.

Ограничения же вводятся 28 и 29 июня на финской стороне тоннеля на внешнем кольце – в связи с плановыми техническими работами:

28 июня с 10 до 20 часов закрыты левая и средняя полосы;

29 июня с 8 до 19 часов закрывается правая полоса.

На данном участке скорость движения чуть снижена: на «Яндекс.Картах» он подсвечен жёлтым цветом.