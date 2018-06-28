Британские СМИ: После встречи с Путиным Трамп может отменить санкции и признать Крым

Переговоры президентов Америки и США могут привести к негативным последствиям для Лондона и сказаться на единстве западных стран, считают в Лондоне.

Британские министры опасаются, что Дональд Трамп после общения с российским коллегой отменит санкции, признает Крым и пересмотрит свои обязательства перед Европой в военной сфере. Об этом сообщает издание The Times.

В Великобритании считают, что президент США может пойти на уступки после переговоров с Путиным, которые должны состояться в Хельсинки. В частности, в результате общения лидеров России и Америки могут быть достигнуты соглашения по отмене санкций, признанию Крыма, возвращению Сноудена в США и снижению военной поддержки Европы .

Лидеры европейских государств сегодня, 28 июня, обсудят вопрос единства западных стран в преддверии встречи Путина и Трампа.

Серди тем, которые стоят на повестке дня переговоров между США и Россией, мировая стабильность, борьба с терроризмом, региональная проблематика, включающая локальные конфликты, а также восстановление двусторонних отношений.

Напомним, что информация о переговорах Путин – Трамп появилась неделю назад. Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Путиным после саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Для подготовки переговоров в Москву приезжал советник президента США Джон Болтон, который провел встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.