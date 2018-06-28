Омбудсмен: Голодающий больше месяца Сенцов находится в удовлетворительном состоянии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова лично встретилась с украинским режиссером, отбывающим в России наказание за подготовку теракта.
"На протяжении полутора часов встречалась с Олегом Сенцовым… Его состояние здоровья относительно удовлетворительно", – цитирует Москалькову "Лента" 28 июня.
По словам уполномоченного по правам человека, объявивший 14 мая голодовку режиссер получает питательные вещества два раза в день. Кроме того, она отметила, что общее его состояние остается удовлетворительным, в частности, Сенцов стоя встретил гостью.
Омбудсмен решила лично встретиться с голодающим более месяца Сенцовым после заявления ее украинской коллеги Людмилы Денисовой. На Украину был отправлен отчет о состоянии здоровья осужденного, однако Денисова поставила под сомнение его данные. После этого Москалькова заявила, что лично встретится с Сенцовым. Денисова также изъявила желание посетить режиссера, о чем написала на своей странице в "Фейсбуке".
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.