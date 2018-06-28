Омбудсмен: Голодающий больше месяца Сенцов находится в удовлетворительном состоянии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова лично встретилась с украинским режиссером, отбывающим в России наказание за подготовку теракта.

"На протяжении полутора часов встречалась с Олегом Сенцовым… Его состояние здоровья относительно удовлетворительно", – цитирует Москалькову "Лента" 28 июня.

По словам уполномоченного по правам человека, объявивший 14 мая голодовку режиссер получает питательные вещества два раза в день. Кроме того, она отметила, что общее его состояние остается удовлетворительным, в частности, Сенцов стоя встретил гостью.

Омбудсмен решила лично встретиться с голодающим более месяца Сенцовым после заявления ее украинской коллеги Людмилы Денисовой. На Украину был отправлен отчет о состоянии здоровья осужденного, однако Денисова поставила под сомнение его данные. После этого Москалькова заявила, что лично встретится с Сенцовым. Денисова также изъявила желание посетить режиссера, о чем написала на своей странице в "Фейсбуке".