Лунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть

Вратарь сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Лунев поделился впечатлениями о предстоящем сопернике в 1/8 финала чемпионата мира — Испании.

«Мы играли с этой командой на равных. Сейчас Марокко показало, что с ними можно играть. И Иран тоже это показал. Сейчас со всеми можно играть. Германия вылетела с турнира, Аргентина еле прошла дальше, так что нет таких команд, с кем нельзя играть и ты заведомо выходишь, как проигравший. На поле выходят по одиннадцать человек и все возможно», – цитирует Лунева «Спорт-Экспресс» 28 июня.

Сборная Испании вышла в плей-офф с первого места в группе «B». Испанцы сыграли вничью с Португалией (3:3), Марокко (2:2) и с минимальным преимуществом победили Иран (1:0).

Сборная России заняла второе место в группе «А». Россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0), уверенно победили Египет (3:1) и уступили Уругваю (0:3), большую часть матча проведя в меньшинстве.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Россия — Испания состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало в 17:00 по московскому времени.