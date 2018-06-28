Медведев: Электронные трудовые книжки начнут вести с 2020 года

О поэтапном внедрении в России электронных трудовых книжек рассказал на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев 28 июня. По его словам, с января 2020 года работодатели начнут передавать данные о сотрудниках в Пенсионный фонд в режиме онлайн.

«Введение электронной трудовой книжки – это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь идёт – что, может быть, гораздо более важно – о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Как известно, бумажная трудовая книжка, к сожалению, может быть утрачена или подделана, или просто может не сохраниться информация о работодателе, и тогда возникает необходимость в восстановлении трудового стажа по довольно сложной процедуре», — сказал премьер.

Он отметил, что в большинстве стран принятые в России трудовые книжки не применяются. Реальной потребности в бумажном документе нет, так как он дублирует информацию из трудового договора и служебного контракта.

«При обращении за государственными услугами не надо будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже – всё это будет уже зафиксировано в базе данных. Уменьшатся и затраты работодателей на кадровое производство. Конечно, электронную книжку гораздо труднее подделать, и она сохраняется в базе данных», — пояснил Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что в течение следующего года будут решаться правовые и организационные вопросы, связанные с переходом на электронный документооборот.

О том, что трудовые книжки в их нынешнем виде неудобны работодателям, гражданам и также Пенсионному фонду, заявил в апреле 2017 года глава Сбербанка Герман Греф. Заменить их электронными версиями планировалось с 2018 года.