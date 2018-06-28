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Версия для печати
28.06.2018 13:59

Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ

Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ
Магазин "Кей"

При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели. 

Тип устройства

Принтеры различаются, прежде всего, по технологии нанесения краски. У струйного типа краситель подается через небольшие сопла в печатающей головке. Качество печати у таких конструкций выше лазерных, работающих по принципу электрографической печати с более высокой скоростью. Цена лазерного принтера выше, чем струйного, при том, что стоимость печати на нем дешевле: дело в том, что картриджи для «струйника» дорогие сами по себе, и краска в них начинает сохнуть, если оборудование простаивает (один раз в месяц надо бы напечатать хотя бы страничку).

Подумайте о том, что вы будете чаще печатать. Для фотографий, изображений, где важна цветопередача, выбирайте струйный тип. Для распечатывания документов, особенно в больших объемах, останавливайтесь на лазерном принтере. 

Расходные материалы

Количество картриджей в принтере зависит от модели: от 1 до 24. Простые аппараты имеют один картридж как для цветного отпечатка, так и для черно-белого, и в случае окончания одного цвета, вам придется картридж менять полностью. Модели подороже оснащены несколькими картриджами, и замена каждого не зависит от выработки остальных. 

Краска для струйников считается одной из самых дорогих. Альтернативу представляет система непрерывной подачи чернил. Для сравнения, подобная система комплектуется набором краски по 70 мл, которых хватает на 11000 страниц. У стандартного картриджа обычный объем составляет 7 мл и его вам хватит на 200-300 страниц. 

С расходниками для лазерных принтеров чуть сложнее. Объема картриджа достаточно для печати от 1500 до 4000 страниц, но в таком устройстве периодически требуется менять фотобарабан, чей ресурс составляет от 6 тыс. до 10 млн страниц. 

Вывод

Лазерный принтер более выгоден при частой печати, он подойдет для офиса.

Струйный тип принтера – идеальный вариант для личного пользования дома как для распечатки текстов, так и для печати изображений и фото. Качество цветопередачи компенсирует более высокую стоимость печати. В струйном принтере более экологически безопасные краски, не выделяющие запах.

 


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28.06.2018 13:59

Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ

При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
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При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
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Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
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