18 петербургских вузов вошли в список Forbes

В «элитный» образовательный рейтинг Forbes, опубликованный 28 июня, попали 18 петербургских вузов. Среди них ИТМО, Горный университет, СПбГУ и Академия русского балета им. А. Я. Вагановой. Деловой журнал составил его впервые.

Учебные заведения оценивались по трем пунктам: качеству образования, качеству выпускников и фактору Forbes – элитности и доле предпринимателей в общем количестве выпускников. За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования и науки России.

В первую пятерку вошли: Российская экономическая школа, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Московский государственный институт международных отношений МИД России.

В список не попали вузы, подконтрольные силовым ведомствам, так как нет мониторинга их деятельности. Зато есть вузы с творческой направленностью и узкоспециализированные университеты с одной или двумя специальностями.

Чтобы попасть учиться в элитные вузы, нужно приложить немало усилий. О том, как выбить «страйк» на ЕГЭ и попасть в список стобалльников, читайте в материале «Фонтанки».