ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе

Несколько примечательных аварий заметили на дорогах Петербурга горожане утром 28 июня.

Карета скорой помощи попала в ДТП около 7 часов на перекрёстке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Второй участник – «Форд Фьюжн», сообщает Дмитрий (вероятно, водитель скорой) в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На перекрёстке Северного и Гражданского проспектов легковая машина попала под удар военного КамАЗа. Участники «ДТП и ЧП» отмечают, что на днях похожая авария с военным грузовиком была на проспекте Просвещения.

Фото: vk.com/spb_today

В Кронштадте на улице Литке, у пересечения с Кронштадтским шоссе, судя по фотографиям в группе «Подслушано в Кронштадте» «ВКонтакте», столкнулись легковая машина и эвакуатор, перевозивший фургон «Форд» с иностранными номерами – похоже, Евросоюза. Фургон частично съехал с платформы.

«Если не ошибаюсь, эвакуатор «типа гаишный», на штрафстоянку?» – интересуется Илья. «Услышала сильный скрежет и хруст, – рассказывает Наталья. – Уже забрали тачку».

Все эти аварии, по предварительным данным, обошлись без серьёзных травм.