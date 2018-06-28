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28.06.2018 13:24

RBI купил дом на Крестовском за 260 млн рублей

Жилой дом на Крестовском проспекте, принадлежавший «Фонду поколений ХМАО-Югры», 28 июня приобрела компания RBI на торгах Российского аукционного дома. Соседний особняк Бенкендорфа выкупил Константин Остриков, связанный с основателями «Британского страхового дома».

Новое здание на Крестовском проспекте, 4 «А», приобрел «Специальный застройщик «Рокайль». Компания входит в структуру RBI Эдуарда Тиктинского. «Рокайль» обошел на торгах 4 конкурентов и повысил цену лота с 200 до 260 млн рублей.

Группа RBI реконструирует здание в течение 1,5-2 лет под элитное жилье, сообщил девелопер. У дома сменят фасады, инженерию и благоустроят двор. При этом габариты постройки не изменятся.

Соседний особняк 1910 года под литерой «Б», по информации «Фонтанки», приобрел Дмитрий Остриков. В ходе торгов цена реконструированного здания выросла почти на 70% – до 117 млн рублей. Дмитрий Остриков, по данным СПАРК, руководит компаниями, принадлежащими владельцу «Британского страхового дома» Петру Науменко и Никите Загускину, координатору «Национального объединения строителей» (НОСТРОй) по СЗФО.

Также 28 июня ушли с молотка офисные площади на Миллионной улице, 29. Помещение площадью 200 кв. м приобрел за 20,5 млн рублей Александр Присяжнюк. Второе помещение площадью 210 «квадратов» купил почти за 26 млн Никита Загускин.

Государственный «Фонд поколений ХМАО – Югры» создали в 1994-м. Югорчанам пообещали, что регион пойдет по пути Арабских Эмиратов: каждый ребенок, родившийся в регионе после 1 января 2000 года, к совершеннолетию получит именную выплату. В прошлом году, за полгода до начала именных выплат, фонд решили ликвидировать. Активы фонда, оцененные в 3,7 млрд рублей, передали в бюджет и решили выставить на продажу.


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20.06.2018 17:08
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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