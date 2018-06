Fox News: Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки

Переговоры между президентами России и США пройдут в финской столице. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

«Только что стало известно: саммит президента США Трампа и Путина состоится в Хельсинки, Финляндия», – передаёт американский телеканал 28 июня.

JUST IN: Summit between @POTUS and Putin to be in Helsinki, Finland pic.twitter.com/zCcSFabtOU

— Fox News (@FoxNews) 28 июня 2018 г.