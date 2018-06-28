Fox News: Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
Переговоры между президентами России и США пройдут в финской столице. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.
«Только что стало известно: саммит президента США Трампа и Путина состоится в Хельсинки, Финляндия», – передаёт американский телеканал 28 июня.
JUST IN: Summit between @POTUS and Putin to be in Helsinki, Finland pic.twitter.com/zCcSFabtOU
— Fox News (@FoxNews) 28 июня 2018 г.
Ранее СМИ сообщали, что переговоры двух лидеров пройдут в середине июля после саммита НАТО в Европе, который будет организован 11–12 июля. Вторым вариантом места встречи называлась Вена.
Справка:
Путин 27 июня встретился с советником главы США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Кремле. После этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что время и место переговоров Трампа и Путина согласованы, но будут объявлены 28 июня. По его словам, темами встречи станут «стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, которая включает все известные конфликтные ситуации, и общее выправление двусторонних отношений». Болтон уточнил, что два президента собираются обсудить возможное вмешательство России в американские выборы и возвращение ее в G7.