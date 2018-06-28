Смольный в третий раз попытается закончить строительство школы в Металлострое

Фонд капитального строительства и реконструкции выбрал уже третьего по счету подрядчика для достройки школы в Металлострое на 550 мест. По итогам госзакупки контракт на 392 млн рублей будет заключен с компанией «Стройкомплекс».

Информация об этом размещена на сайте госзакупок 28 июня. Это уже третий контракт на строительство школы, два предыдущих были расторгнуты. Первое соглашение стоимостью 545 млн рублей было заключено в 2014 году. По его условиям её должна была возвести компания «Альянс капитал Девелопмент» к декабрю 2015 года. Подрядчик успел освоить 191 млн рублей, после чего контракт был с ним расторгнут.

В июле 2016 года подрядчиком стала компания петербургского миллиардера Вадима Пичулина «НордИнвестСтрой», которая выполнила строительных работ на 153 млн рублей. По контракту школу нужно было сдать к декабрю 2017 года. Позднее власти и девелоперы заключили дополнительно соглашение, устанавливающее новый дедлайн – декабрь 2019 года, но контракт с компанией все равно был разорван. Как сообщали в фонде, причиной послужило бездействие подрядчика.

В проекте нынешнего контракта сроком окончания работ для «Стройкомплекса» указана дата 10 декабря 2018 года. Если компания успешно справится с работами, то стоимость строительства школы относительно первоначальной увеличится на 191 млн рублей.