Секретарю петербургского суда просят год колонии за неподписанный протокол

Судебный клерк Александр Эйвазов может быть приговорен к реальному лишению свободы за вмешательство в правосудие. Неподписанный протокол прокуратура оценила в реальный срок.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 28 июня Калининский суд Петербурга начал прения по делу Эйвазова, работавшего секретарем Октябрьского суда в 2016 году. По мнению гособвинителя, он умышленно не подписал протокол, чтобы отомстить своей начальнице Ирине Керро. Без правильно оформленного дела приговор подлежал отмене, а это повлекло бы увольнение Керро.

Статья 294 УК предусматривает, в частности, штраф и принудительные работы, но прокурор просит для Эйвазова год колонии-поселения. Подсудимый не признает вину, ссылается на скоротечность событий. Протокол не успел изготовить и подписать из-за болезни и последующего за ней увольнения, а ставить автограф под судебным документом, не состоя в должности секретаря, счел противозаконным.

Эйвазов обвинялся также в клевете на Керро публикацией постов в соцсети, сегодня прокурор отказалась от уголовного преследования из-за нехватки доказательств. Статья 298.1 УК (Клевета в отношении судьи) клерку больше не вменяется. Прения продолжатся 5 июля. Если судья Геннадий Пилехин согласится с обвинением и назначит реальное наказание, в срок Эйвазову зачтется арест с 22 августа 2017 года.