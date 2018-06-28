Иранский флаг закрыл вход на стадионы петербургским фанатам-матерщинникам

Для четверых молодых людей вход на городские стадионы будет закрыт на ближайшие полгода. Матом и пьяным видом они оскорбили марокканских болельщиков. Внимание к себе они привлекли иранским флагом.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» из зала Петроградского районного суда 28 июня, все четыре дела были возбуждены по статье 20.31 КоАП РФ – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Как объяснил один из фигурантов, молодых людей вывели с трибуны 15 июня во время матча Иран – Марокко. Все четверо сидели в секторе, который преимущественно был заполнен болельщиками из Марокко, при себе у четверки был иранский флаг. «Одна из болельщиц указала на нас контролёру, тот подошёл и вынес предупреждение – мол, на вас жалуются, слишком шумные. Через какое-то время сверху с трибун кто-то бросил какую-то еду, попал в эту девушку, она обернулась и первым увидела меня. Вывели без разговоров», – рассказал Денис Виноградов.

Как установил суд, трое нарушили правила, выругавшись матом на контролера, уходить с игры им не хотелось. Молодые люди приехали на стадион из посёлка Новый Свет Гатчинского района Ленобласти. 25-летний Артем Степанов трудится водителем в пивоваренной компании и с судами ранее дел не имел. «Нас тоже туда отведут, если арестуют?» – интересовался Степанов у товарищей, глядя, как проходящих мимо подсудимых в охраняемое помещение проводит конвой. Судья Елена Медведева первый опыт заседаний для болельщика сделала практически приятным – заседание длилось минут десять и закончилось минимальным наказанием. «Да что уж там, вину признаю», – покаялся Степанов. Итог – штраф в три тысячи рублей и запрет на шесть месяцев появляться на официальных спортивных мероприятиях. Друзья молодого человека, 29-летний лесоруб Павел Шендерский и 28-летний заправщик самолетов Евгений Цветков, тоже не стали оправдываться и получили аналогичные штрафы и ограничения. Билетов на следующие матчи мундиаля у них нет.

Последним перед судьей оказался 34-летний Денис Виноградов. У него, в отличие от случайных знакомых со стадиона, были вопросы. Сперва он потребовал протокол для ознакомления, а затем удивил судью незнанием профильных терминов. «Вы юрисконсульт и не знаете что такое «отвод»?» – поинтересовалась Медведева. «Это формальная должность, я бухгалтер», – объяснил Виноградов. Болельщика со стадиона привели к врачу, тот зафиксировал опьянение, содержание алкоголя в крови оказалось чуть больше 1 промилле. Виноградов пытался спорить: в отметках врача указано, что в качестве теста он тянулся пальцем к носу, но болельщик уверен – такого не было. «Вы были пьяны, могли и не запомнить», – отметила судья. Несмотря на замечания, вину петербуржец признал. Штраф его не пугает, а вот запрет появляться на стадионе сулит куда большими финансовыми проблемами – у болельщика припасён билет на матч за третье место. «Я просто в шоке», – резюмировал Виноградов, выйдя из зала суда.

Напомним, с начала чемпионата административные сутки и штрафы получили ещё несколько фанатов – двое пытались пройти на стадион по чужим билетам. Решение об аресте ещё девяти человек в фан-зоне на Конюшенной площади отменил горсуд.