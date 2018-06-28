Почему под Пушкином тракторам не рады

В Пушкинском районе на слушаниях по изменениям в Генплан жители предупредили власти о "социальном взрыве", если те не поставят препятствия новой застройке и не решат сначала накопившиеся инфраструктурные проблемы.

Жители района, который в Смольном не раз называли самым проблемным по нехватке социальной инфраструктуры и транспортным проблемам, в очередной раз высказали претензии к органам власти на местных слушаниях по изменениям в Генплан, которые с 22 по 28 июня проходят по всему городу. «Мы таких слушаний давно не припомним», – заявил после окончания тихо просидевший два часа представитель УК «СТАРТ Девелопмент», девелопера города-спутника Южный.

Шушары, Славянка, Ленсоветовский, Александровская, Пулковская обсерватория, город-спутник Южный – все это Пушкинский район Петербурга; стоит просто перечислить названия, и за каждым встает длинная история социального недовольства. На днях Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина заявил, что в то время, как в целом по стране протестные движения идут на спад, в Петербурге внутриполитические конфликты, напротив, усиливаются. 27 июня в администрации Пушкина это можно было наблюдать вполне наглядно.

К шести часам на слушания собралось больше ста человек, большой зал был почти заполнен. Аудитория негромко гудела: сразу было заметно, что люди пришли не поодиночке, большинство так или иначе знакомы друг с другом и не первый раз встречаются — именно здесь. Первыми в наступление пошли жители поселка Александровская, которые пытаются защитить свои дома и участки от строительства магистралей городского значения, связанных с планируемыми жилыми мегапроектами. Трассы пока заложены только в Генплане.

«Город-спутник Южный и проект «Югтаун» означают, во-первых, расширение Волхонского шоссе, во-вторых, новую шестиполосную магистраль — дублер Киевского шоссе вдоль железной дороги Варшавского направления. Плюс еще четырехполосная дорога с выходом через виадук на Ленинградское шоссе. И все в границах поселка. Без сноса домов это осуществить невозможно. Не будите лихо, уберите это из Генплана! Не загоняйте нас в угол, – громогласно заявил суровый мужчина средних лет. – Поселок тремя дорогами разрежут на шесть частей. Под колесами будут гибнуть дети. Кроме проблем, нам не достанется ничего. Минус экология, минус туристическая привлекательность. Моя семья 150 лет здесь живет. Что, нам теперь уехать?»

О том, что вдоль железной дороги в Александровской в интересах города-спутника Южный намечена новая широкая трасса, известно уже несколько лет. Протесты жителей продолжаются больше двух лет. Если дорогу будут строить, это потребует сноса более сотни частных строений на трех улицах поселения. Сейчас дома стоят в зоне ТУ (улично-дорожной сети). Два года назад в НИПЦ Генплана говорили, что альтернатив для прохождения этой трассы не разработано. В этот раз о них тоже речи не шло — никаких других вариантов Смольный для горожан не придумал. Даже несмотря на обращение к президенту, поданное жителями поселка 5 июня. Судя по всему, это обращение — не последнее. «Мы готовим еще одно, более жесткое», – заявила член общественного совета поселка Ирина Крюкова.

Градус возмущения в зале поднимался. «Вы что, не понимаете, что ситуация накаляется? Лучше подумали бы о тех, кто уже сейчас здесь живет, – распалялся выступающий под гром аплодисментов. – Обеспечение водопроводом в поселке – 50%, газом — еще меньше, а канализации нет вообще. Женщины, как в блокаду, полощут белье у водозаборных колонок. Старики с пластиковыми канистрами приходят за водой. Кто побогаче, может оплатить водопровод в дом — пожалуйста, от полумиллиона до 2 млн. И это мы квартиры в городе купили! Два года назад уже спрашивали о системе водоотведения. Ничего не сделано. Пальцем о палец не ударили. Текущие социальные проблемы откладываются, а интересы бизнеса обслуживаются с завидной регулярностью. Так отстаньте от нас! Не можете дать достойную жизнь – не лезьте со своими тракторами!»

«Когда в Александровской будет канализация?» – продолжили тему с задних рядов. «Генеральная схема канализования, в том числе нашего района, утверждена. Подавайте вопрос в письменном виде. К слушаниям он не относится. Мы запросим Водоканал и вам ответим», – обреченно защищались из президиума. «Значит, при нашей жизни — ни канализации, ни очистных сооружений», – парировали с мест.

Тема несколько заслонила даже вопрос о Пулковской обсерватории и ее защитной зоне, которая в новом Генплане сокращена примерно на тысячу гектаров. Речь в защиту ГАО РАН в исполнении инженера-астрометриста Александра Шумилова была довольно краткой. «Президиум РАН решил перенести наблюдения в другое место», – попыталась было возражать представитель КГА Ирина Садикова, но с места закричали, что защитной зоны это не касается.

Павла Солодова из движения «Гражданин Пушкин», чью презентацию о Кондакопшинском болоте президиум поначалу отказался показать, защищали сразу несколько недовольных. Координатора движения Александра Беляева, выступившего за мораторий на застройку до решения инфраструктурных проблем района, провожали овацией.

«Пушкинский район — это сейчас 250 тысяч человек, за последние годы население его удвоилось. Дефицит «социалки» – острейший. В перспективе, если так пойдет, — не только Шушары могут выйти на митинги, но и Славянка, и Детскосельский, и Ленсоветовский будут митинговать у вас каждый день, – обратился он к молчащему президиуму. – Не строятся поликлиники, станции скорой помощи, отделение полиции в Шушарах не может открыться. Витебский проспект, Московское, Киевское, Пулковское шоссе стоят в пробках. А между тем только по уже заявленным планам в районе предлагается построить жилья еще на 350 тысяч человек. Мы так дойдем до 0,6 миллиона».

По словам Беляева, никаких путей разгрузки района пока не видно, а дублер Киевского шоссе через Александровскую нужен только городу-спутнику Южный. Давно ведется речь о реконструкции Колпинского шоссе — но там только проектирование идет уже шесть лет. Назревшая модернизация Московского шоссе и вовсе не планируется. От Южной широтной магистрали до 2021 года могут построить лишь кусочек, идущий через Александровскую (от Волхонского шоссе до Соколиной улицы, проект планировки КГА распорядился подготовить в апреле. — Прим. ред.). Единственная надежда, считает активист, – на объездную дорогу, которая будет построена лет через 10 вокруг Пушкина и Павловска. «Но и объезд решит только их проблему и частично разгрузит Славянку, – добавляет он. – Проблему будущих мегапроектов – не решит».

Попытка главы отдела строительства администрации Веры Семеновой заявить, что станция скорой помощи, «хоть и долго», но строится, а в Ленсоветовском недавно сдали один детский сад, успеха не имела. На вопрос из зала о том, а сколько новых домов в Ленсоветовском построено за это время, в президиуме заявили категорично: «Бюджет новые районы не строит».

«Вот вы сидите в президиуме. Вы слушаете каждый раз одно и то же, – взяла микрофон эмоциональная дама. – Пулковская обсерватория, Александровская, Шушары – каждый раз... Результат мы видим. Так какой смысл всего этого? Обстановка накаляется. Я очень хочу знать, из вас лично кто-нибудь отвечает за то, что мы тут говорим? Из вашего президиума? Кто лично из вас принимает участие, собирает... ездит в этот, в Госплан? Ну кто-нибудь? Я хочу видеть этого человека».

«Как руководитель, я подписываю и визирую протокол. Я отвечаю за протокол», – ответила ей чиновница.

«Кто отвечает за разработку проектов решений, которые создают предпосылки для социального взрыва?» – спросили из зала под конец собрания. Ответа не прозвучало.

Добавим, в пресс-службе «СТАРТ Девелопмент» заявляют, что планирование городских магистралей – прерогатива НИПЦ Генплана; трасса через Александровскую сейчас лишь в планах и пока даже не спроектирована. На ее трассировку застройщик повлиять юридически не может. В Смольном заявляли, что власти будут искать альтернативные варианты для прохождения этой магистрали, – подчеркивают источники в компании.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»