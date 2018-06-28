Как мы играли с Испанией в футбол, и что нас ждет в 1/8 финала

Финал полувековой давности, наследники 2008 года и итоги группового этапа для испанцев с россиянами. Совсем скоро в "Лужниках" сборная России выйдет на свой первый матч чемпионата мира на вылет. Отдел спорта "Фонтанки" вспоминает, как мы играли с испанцами, пытается понять, есть ли надежда, и фиксирует метаморфозы.

Во времена сборной СССР с испанцами играли достаточно часто: команды встречались и в отборочном цикле к чемпионату Европы-1972, была и товарищеская встреча в 1986 году. Особняком, конечно же, стоит финал Евро-1964. Предыдущий турнир континента – он же первый чемпионат Европы в истории – сборная СССР выиграла. Спустя 4 года весь Советский Союз ждал повторения успеха. Испанцы были хозяевами турнира, финал проходил в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Команды обменялись быстрыми мячами: на 6 минуте забил полузащитник Хосе Мария Переда, через 2 минуты Галимзян Хусаинов счет сравнял. Мартинес Марселино в эндшпиле встречи забил победный гол – так Испания оформила свой первый титул чемпионов Европы.

Главный успех сборной России по футболу в новейшей истории – бронзовые медали чемпионата Европы 10-летней давности – тоже непосредственно связан с испанцами. Евро-2008 команда Гуса Хиддинка начинала со встречи группового этапа как раз против испанцев. Вышло не очень: в австрийском Инсбруке нашу сборную аккуратно разобрали на молекулы, итоговый счет – 4:1. В тот вечер этот результат считался плевком в лицо, но кто же знал, что с этого матча, по сути, началась гегемония "красной фурии", которая продолжилась следующие 6 лет. Ирония судьбы: до этой встречи Испания выигрывала чемпионат континента в последний раз именно тогда, в мадридском финале против сборной СССР.

Любопытно, что спустя 12 лет на домашнем чемпионате мира играют непосредственные участники той встречи. Допустим, Сергей Игнашевич конкретно в том матче был в запасе, как и Владимир Габулов, но ворота в тот июньский день защищал Игорь Акинфеев. В старте на поле вышел Юрий Жирков. Впрочем, куда интересней посмотреть, как сложились судьбы остальных участников встречи: Константин Зырянов в этом июне стал главным тренером зенитовской молодежной команды, Сергей Семак – главной. Александр Анюков уехал на сбор в ту же Австрию вместе с основой. Роман Широков – спортивный директор "Динамо". Вячеслав Малафеев занимается примерно тем же самым в "Зените".

У испанцев сборная тоже обновилась: из героев вторничного матча в команде остались только Андрес Иньеста (для него этот турнир – лебединая песня в главной команде Испании), Серхио Рамос и Давид Сильва. Из запасных – никого.

Второй раз команды встретились в полуфинале, и результат – несмотря на ту же разницу – был скромнее: 3:0. Также на поле в составе сборной России вышли Акинфеев, Игнашевич, Жирков. У испанцев трио не изменилось: Иньеста, Сильва, Рамос. Проиграть той Испании было абсолютно не зазорно, спустя два года те же парни под руководством Винсенте Дель Боске выиграли впервые в своей истории чемпионат мира в ЮАР, а в 2012 защитили титул на Евро, который проходил на Украине и в Польше.

Понятно, что к предстоящему матчу 1/8 финала эти берестяные грамоты истории имеют мало отношения, но у нас есть и свежий материал для анализа: товарищеский – или, как требовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, контрольный – матч 14 ноября 2017 года на "Санкт-Петербург Арене". В той встрече наша команда дважды отыгрывалась, и благодаря голу Федора Смолова на 70-й минуте тот матч закончился вничью, 3:3. Надо сказать, что обе команды предстоящего воскресного матча в "Лужниках" успели измениться даже с той осени. Во всех встречах Испании на групповом этапе в России в роли ударного форварда выходил любитель краснодарской шавермы Диего Коста. Трансформировалась схема игры, с 4-3-3 на 3-5-1, у Иньесты с Серхио Бускетсом теперь новые партнеры в центре поля. Пожалуй, только блок обороны не претерпел существенных изменений.

Если вы пропустили, главная сенсация этого турнира случилась не в матче Германия – Корея, а за сутки до старта чемпионата: в сборной Испании уволили главного тренера. 13 июня Хуан Лопетеги был отправлен домой из Краснодара: незадолго до этого Лопетеги объявил, что после турнира в России уходит в мадридский "Реал", амбиции руководства федерации футбола Испании не выдержали такого удара, Лопетегу уволили, а главным тренером назначили трехкратного победителя Лиги чемпионов Фернандо Йерро. Йерро успел поработать спортивным директором Испанской футбольной федерации, был ассистентом Карло Анчелотти в "Реале" (сменил на этом посту Зинедина Зидана). По сути, мы только знакомимся с Йерро как с тренером: пока на высоком уровне у него три игры группового этапа, против Португалии, Ирана и Марокко. И не сказать, что результат пока однозначный.

Что мы увидели по матчам группы в исполнении сборной России? У нас однозначно нет кадрового пространства для маневра. На матче против Уругвая Черчесов дал отдохнуть испытывающим проблемы со здоровьем Жиркову и Марио Фернандесу, а также оставил в запасе Александра Головина, у которого была желтая карточка и риск пропустить матч против Испании. Вышедшие на замену, мягко скажем, не убедили: Игоря Смольникова заслуженно удалили еще в середине первого тайма, Федор Кудряшов, вышедший слева, тоже скорее напугал и мог бы быть удален с идентичной вероятностью.

Чемпион страны Алексей Миранчук, который заменил в стартовом составе Головина, оставил сборную в игре против Уругвая в меньшинстве. То есть когда удалили Смольникова и до замены железнодорожника главная команда страны играла минус два на поле. Есть и хорошие новости: если это заметили мы, журналисты, это совершенно точно заметил тренерский штаб сборной.

Казалось бы, мы с вами прочитали две страницы печальных размышлений о том, что нас может ждать как с исторической точки зрения, так и с точки зрения тех матчей, которые случились за последние 14 дней. Тут важно одно: в начале июня все шутки в унисон сводились к цифре 11. 11 дней должна была, по мнению широких масс футбольной общественности, провести наша сборная на домашнем чемпионате мира. Уже не случилось, уже мы все переобулись. Эта сборная России может предложить испанцам поиграть в футбол. Мы не знаем, чем это закончится. Но мы уверены: будет интересно.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»