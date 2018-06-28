Защитника сборной РФ хочет купить итальянский клуб

Защитник сборной России и московского «Спартака» Илья Кутепов попал в сферу интересов ряда европейских клубов. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb 28 июня.

24-летним игроком обороны россиян интересуется представитель итальянской Серии A «Фиорентина». Также Кутепов попал на карандаш немецкому «РБ Лейпциг», французскому «Лиону». Кроме того, кандидатуру россиянина рассматривают и в английском «Вэст Хэме».

Кутепов принял участие во всех матчах сборной России на чемпионате мира – 2018.

Напомним, что лидером сборной РФ Александром Головиным интересуется "Барселона".

Команда Станислава Черчесова преодолела групповой этап турнира и в 1/8 финала встретится со сборной Испании. Матч состоится 1 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.