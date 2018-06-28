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28.06.2018 12:24

Македония отказалась открыть дополнительные центры для беженцев

Македония больше не в состоянии открывать новые центры для приема мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявил министр внутренних дел страны Оливер Спасовски на конференции "Миграционный кризис и балканский маршрут" под эгидой парламентской ассамблеи НАТО в Скопье. Заявление Спасовски стало ответом на обсуждение в СМИ якобы существующих планов ЕС по строительству в балканских странах — не членах ЕС крупных пунктов для размещения беженцев.

"Македония не имеет условий для открытия новых лагерей для мигрантов. В стране уже действуют два транзитных центра для краткого пребывания, и в настоящее время безопасность границ находится на удовлетворительном уровне", — цитирует портал издания "Вечер" главу министерства внутренних дел.

Спасовски рассказал, что через Македонию в 2015 и до половины 2016 года прошли транзитом свыше 800 тысяч мигрантов, что больше трети населения страны. Также он подчеркнул, что официальное закрытие так называемого «балканского маршрута мигрантов» привело к усилению контрабанды людей. По данным МВД Македонии, в 2017 году на границе задержали 3,2 тысячи нелегалов, а за первые пять месяцев 2018 года было пресечено 3,1 попытки нарушения госграницы.

«Западнобалканский маршрут» закрылся в 2016 году. Беженцы нашли другой путь в государства Евросоюза – через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцеговину.

К слову, некоторые беженцы решаются попасть в Европу под видом футбольных фанатов. Читайте об этом в материале «Фонтанки».


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В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
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