Македония отказалась открыть дополнительные центры для беженцев

Македония больше не в состоянии открывать новые центры для приема мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявил министр внутренних дел страны Оливер Спасовски на конференции "Миграционный кризис и балканский маршрут" под эгидой парламентской ассамблеи НАТО в Скопье. Заявление Спасовски стало ответом на обсуждение в СМИ якобы существующих планов ЕС по строительству в балканских странах — не членах ЕС крупных пунктов для размещения беженцев.

"Македония не имеет условий для открытия новых лагерей для мигрантов. В стране уже действуют два транзитных центра для краткого пребывания, и в настоящее время безопасность границ находится на удовлетворительном уровне", — цитирует портал издания "Вечер" главу министерства внутренних дел.

Спасовски рассказал, что через Македонию в 2015 и до половины 2016 года прошли транзитом свыше 800 тысяч мигрантов, что больше трети населения страны. Также он подчеркнул, что официальное закрытие так называемого «балканского маршрута мигрантов» привело к усилению контрабанды людей. По данным МВД Македонии, в 2017 году на границе задержали 3,2 тысячи нелегалов, а за первые пять месяцев 2018 года было пресечено 3,1 попытки нарушения госграницы.

«Западнобалканский маршрут» закрылся в 2016 году. Беженцы нашли другой путь в государства Евросоюза – через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцеговину.

К слову, некоторые беженцы решаются попасть в Европу под видом футбольных фанатов. Читайте об этом в материале «Фонтанки».