Volvo может открыть подписку на автомобили в России

Концерн Volvo задумался о выпуске автомобилей в России. Правда, не сейчас: пока это не выгодно. Как сообщает 28 июня портал Speedme, планы компании по продвижению марки в нашей стране озвучил на открытии нового дилерского центра в Москве президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.

По его словам, перспектива строительства завода в России зависит от дилерских продаж марки. При нынешних продажах – 7 тысяч машин в год – завод является экономически невыгодным проектом.

А вот запуск сервиса подписки на автомобили Volvo на российском рынке через 2-3 года вполне реален. Его клиенты смогут каждые два года менять автомобиль на новый. Стоимость подписки пока обсуждается на уровне от 370 евро в месяц в зависимости от модели.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала про подписку на автомобили и анализировала плюсы и минусы. Сервис активно развивается в США и постепенно приходит в Европу, в основном пока в премиум-классе.