«Сименс Финанс» приобрела газопоршневую электростанцию для ГК «МастерТекс»

Продолжается сотрудничество компаний в проектах для энергоэффективного производства

ГК «МастерТекс» – один из лидеров на российском рынке строительных материалов. С учётом опыта дистрибуции иностранных обоев в России, одна из компаний холдинга запустила производство виниловых обоев под маркой «Артекс» вблизи Гатчины (Ленинградская область). Проект получил займ Фонда развития промышленности для приоритетных проектов импортозамещения, а также субсидии процентных ставок от Министерства промышленности и торговли РФ. Лизинговая компания «Сименс Финанс» поддержала предприятие, предоставив лизинговые инвестиции на 42 месяца и комплексную поддержку для приобретения газопоршневой установки Guascor SFGLD560, мощностью 943 кВт в контейнерном исполнении стоимостью свыше 51 млн. рублей

фото с сайта www.guascor.ru

В апреле 2018 сотрудничество продолжилось: представительство «Сименс Финанс» в Санкт-Петербурге одобрило инвестиции на приобретение оборудования для действующей производственной площадки. Опыт компании с разными поставщиками помог оперативно согласовать лизинг лабораторной установки для полимеров, спектрофотометра, системы вентиляции, испытательной и холодильной машин. Новый уровень тестовых испытаний повысит качество конечной продукции и увеличит конкурентоспособность «Артекс».

«Энергоэффективные проекты – будущее бизнеса. В каждой отрасли сегодня есть возможности для экономии и непосредственно на производстве, и в помещениях другого типа. Например, система вентиляции поможет сократить затраты в офисе «Артекс», а холодильная машина, как и ГПУ*, приобретается для обновления расширения основного производства клиента. Изменение температуры охлаждаемого вала увеличит производительность линии до 15% в зимний период времени и уменьшит потери производительности в летний период. В итоге одна только холодильная машина позволит повысить объем собственного производства и годовую выручку «Артекс» на 8-10 млн. руб. Экономический эффект от ГПУ*, безусловно, исчисляется уже совсем другими цифрами. Особенно с учётом сниженных ставок по проекту, которые мы смогли предоставить: Guascor (Dressel-Rand) входит в структуру «Сименс АГ», нашего акционера», – уточнили в «Сименс Финанс».



Газопоршневые электростанции Gusacor отличаются длительными интервалами между плановыми обслуживаниями и позволяют добиваться скорой окупаемости. Важно, что Guascor предоставляет решения исходя из потребностей заказчика – от минимальной поставки до контейнерного исполнения с сохранением стандарта европейской гарантии. В сочетании с индивидуальными ставками и длительными сроками лизинга от «Сименс Финанс», ГПУ Guaskor в России помогают создавать энергоэффективные проекты.

фото с сайта www.guascor.ru

В 2018 году «Артекс» планирует ввести в строй четвертую производственную линию и выйти на лидирующие позиции среди российских производителей обоев. Открытие нового завода позволит компании реализовать все возможности импортозамещения, усилить конкурентные позиции на российском рынке обоев. Как писал «КоммерсантЪ», по мнению аналитиков, производителю предстоит сложная борьба за лидирующую долю на рынке с теми, кто покупал свое оборудование по более выгодному курсу валют. Тем не менее, лизинг оборудования с продуманной технической стороной проектов поможет снизить вес этого фактора.

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Санкт-Петербурге:

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Справка:

Компания GUASCOR SA основана в 1966 году в Испании как разработчик и производитель газовых и дизельных двигателей. Продукция под маркой «Guascor» известна надежностью и качеством в в сфере применения промышленных, морских, резервных и пр. электрогенерирующих установок США, Испании, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Голландии, и России даже в суровых условиях. В среднем в год по всему миру устанавливается 250 газовых установок (не считая дизельных генераторов). В 2011 Guascor Power кооперирует свою деятельность с американским концерном Dresser-Rand, занимающимся нефтедобычей и системами перекачки газа, а в 2014 «Сименс АГ» купил акции Dresser-Rand. Согласно идее концерна, Dresser Rand станет технологической платформой и поставщиком мирового класса для растущих рынков нефти и газа.

*ГПУ – газопоршневая установка