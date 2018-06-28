В России создадут государственные магазины с дешевой рыбой

В России появятся государственные рыбные магазины для «повышения доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке». Об этом 28 июня заявили в госпредприятии «Национальные рыбные ресурсы», которое входит в структуру Росрыболовства.

Предполагается, что первые торговые точки откроются в крупных городах: Мурманске, Владивостоке и Южно-Сахалинске, а затем проект будет расширен. Проект заявлен как социальный, поэтому цены обещают ниже, чем в рознице. Рыба будет поступать напрямую от промысловиков.

«С текущего года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам», – говорится в заявлении «Национальных рыбных ресурсов».

Пробный магазин появился в 2017 году на территории Калининградского порта.