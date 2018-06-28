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28.06.2018 12:03

ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе

ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе
ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.

Трехэтажный детский сад общей площадью более 5 тыс. кв. м рассчитан на 195 малышей. В детском саду есть бассейн, залы для музыкальных занятий и физкультуры, спальни и своя кухня. Во дворе расположена благоустроенная игровая зона со спортивными детскими площадками, оформлены газоны, высажены деревья и кустарники. Также Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в рамках программы социальной ответственности проводит закупку обучающего интерактивного мультимедийного оборудования, которое передаст детскому саду.

Жилой комплекс «Самоцветы» состоит из четырех 10-этажных корпусов, построенных по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Проект расположен в локации с хорошей транспортной доступностью – в 15 минутах ходьбы от комплекса находятся станции метро «Василеостровская» и «Спортивная-2». Три из четырех корпусов ЖК «Самоцветы» уже сданы, завершение строительства всего проекта запланировано на конец 2018 года. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство последнего из корпусов.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Самоцветы» -  застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/

 

 


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Новости компаний
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28.06.2018 12:03

ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.
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ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.
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