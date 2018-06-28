Соратника Трампа поймали на получении денег от Олега Дерипаски

Олег Дерипаска перевел 10 миллионов долларов в качестве кредита на счета компании, подконтрольной экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту. Об этом сообщает Reuters 28 июня.

Об этом стало известно благодаря письменным показаниям агента ФБР, которые в июле 2017 года были направлены в суд. В документах дела также говорится, что российский олигарх финансово поддерживал консалтинговые проекты Манафорта на Украине в 2005-2006 годах.

О том, что Дерипаска перечисляет деньги Манафорту, за океаном заговорили еще в марте 2017 года. Тогда об этом сообщило Associated Press. Речь шла о 50 миллионах долларов за продвижение интересов президента России Владимира Путина. Тогда предприниматель назвал это ложью и подал на агентство в суд.

Манафорт был главой предвыборного штаба Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года его обвинили в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы Виктора Януковича, а также уклонялся от уплаты налогов. Кроме того, его подозревают в отмывании денег и заговоре против США.