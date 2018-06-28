Петербургские приставы искали должника, а нашли отель для гастарбайтеров

Судебные приставы наведались домой к должнику по кредиту, чтобы выяснить, как он живет. Вместо неплательщика в квартире Красносельского района Петербурга они нашли восьмерых нелегальных мигрантов, которых передали полиции. Самого 37-летнего хозяина “гостиницы” дома не оказалось.

Арендодатель по решению суда должен был выплатить 140 тысяч долга в пользу банка. Также мужчина не платит алименты обеим бывшим женам. Часть его зарплаты уже принудительно удерживается на содержание покинутых детей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Петербургу, незадолго до посещения квартиры приставами, должник был у них на приеме. При этом он вел себя развязно, так как с собой привел активистов общественной организации. Он дал понять, что денег и имущества у него нет – взять нечего. Для проверки этой информации приставы и направились к должнику, где обнаружили “сюрприз” из восьми выходцев из Средней Азии, у которых не было документов. Квартиранты сообщили, что они в квартире не на птичьих правах и показали договор аренды. Данный документ предстоит проверить налоговой службе.