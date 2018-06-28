Кадыров: Салах вернется в Чечню

Глава Чеченской Республики рассказал об обещании египетского форварда Мохамеда Салаха вернуться на Кавказ и отправиться с ним в горы. Слухи о том, что звезде «фараонов», как называют египетскую сборную, не понравилось в Чечне и он уйдет из команды якобы именно из-за пребывания в кавказской республике, Рамзан Кадыров опроверг.

«Салах сказал, что ему очень понравилось и он приедет в Чечню на несколько дней», – цитирует главу Чечни РБК со ссылкой на «Известия».

В данный момент форвард «Ливерпуля» не может приехать в горы из-за чемпионата, отметил Кадыров.

Напомним, что пребывание египетской сборной в Чечне вызвало скандал, после того, как американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники рассказал о недовольстве Салаха приемом в республике. В частности, нападающему Египта якобы не понравилось, что его хотели использовать в политических целях, например, посадив рядом с главой Чечни во время торжественного приема. Кроме того, звезду «фараонов» сделали почетным гражданином Чечни. В руководстве республики посчитали материал американского телеканала «бессовестной ложью» и заявили, что Салах был в «отличном настроении». Пресс-секретарь египетской сборной опроверг слухи об уходе форварда из команды, отметив, что не знает, откуда у американских журналистов такая информация. Однако в Египте решили все-таки провести расследование связи между местоположением базы сборной и провалом на чемпионате мира.