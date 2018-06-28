Гус Хиддинк пришел потренировать сборную России
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку команды на базе в Новогорске 28 июня. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.
Вот это гость! 👍
На тренировку @TeamRussia заглянул Гус Хиддинк! pic.twitter.com/NftQzKIhUP
— Сборная России (@TeamRussia) June 28, 2018
Через три дня, 1 июля, сборной России предстоит матч против Испании в Москве за выход в четвертьфинал.
Напомним, Гус Хиддинк — самый успешный тренер российской национальной команды. Под его руководством сборная выиграла бронзовые медали Евро-2008.