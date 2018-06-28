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Чемпионат мира по футболу 2018
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28.06.2018 11:56

Гус Хиддинк пришел потренировать сборную России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку команды на базе в Новогорске 28 июня. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.

 

 


 

Через три дня, 1 июля, сборной России предстоит матч против Испании в Москве за выход в четвертьфинал.

Напомним, Гус Хиддинк — самый успешный тренер российской национальной команды. Под его руководством сборная выиграла бронзовые медали Евро-2008.


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