Гус Хиддинк пришел потренировать сборную России

Через три дня, 1 июля, сборной России предстоит матч против Испании в Москве за выход в четвертьфинал.

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