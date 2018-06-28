Прокуратура Петербурга просит оправдать судебного клерка Эйвазова

Почти год находящийся под арестом Александр Эйвазов будет оправдан по делу о клевете на судью. Об этом просит прокуратура.

Как передает корреспондент «Фонтанки», заседание 28 июня в Калининском суде началось с выступления гособвинителя, которая признала недоработку следствия по сбору доказательств и отказалась от обвинения Эйвазова в клевете на судью Октябрьского суда Ирину Керро.

Эксперт Емельянова, которая выполнила лингвистическое исследование постов Эйвазова в соцсети, назвала их «мнением, выполненным в форме утверждения». В частности, клерк использовал обороты «Они попутали дворец правосудия с борделем», «Скоро судья будет основывать решения на том, кто в каких позах сексом занимается», «Клинический случай деградации и дискредитации судебных рядов».

Судья Геннадий Пилехин, вероятно, прекратит уголовное преследование Эйвазова по статье 298.1 УК «Клевета в отношении судьи», которая предусматривает штраф до 5 млн рублей или почти 500 часов обязательных работ. У него остается обвинение во вмешательстве в правосудие (статья 294 УК).

Ранее Эйвазов организацией Amnesty International был признан узником совести.

Выпускник юрфака РАНХиГС работал у Керро секретарем. Осенью 2016 года он, по версии обвинения, не изготовил протокол судебного заседания, чем поставил под сомнение правосудность приговора муниципальному депутату Тимофею Кунгурову, и уволился. Эйвазова уговаривали вернуться на работу и изготовить протокол, он ответил публичной критикой начальницы.