Вслед за мошкарой на «Волгоград Арену» напали гадюки

Неожиданная опасность может подстерегать футбольных болельщиков, приехавших в Волгоград на матч чемпионата мира Япония — Польша 28 июня.

Как сообщает местное издание «Блокнот», вблизи «Волгоград Арены» массово высаживаются гадюки. По неизвестной причине они переплывают с левого берега Волги на правый и движутся в сторону стадиона. Нескольких таких змей удалось остановить спасателям.

Змеи не первые представители животного мира, решившие испортить любителям футбола праздник в Волгограде. Ранее футболисты различных сборных, в особенности Англии, а также иностранные туристы жаловались на нашествие мошкары. Врачу британской сборной перед игрой даже пришлось обработать футболистов спреем от насекомых, однако нападающий Гарри Кейн все равно жаловался на то, что мошка залетала по ходу матча ему в глаза и в рот. Власти Волгограда заверили, что на 18 июня просто пришелся «пик мошки» и в дальнейшем таких неудобств футболисты испытывать не будут.

Матч Япония — Польша состоится в Волгограде 28 июня, начало в 17:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для города на этом чемпионате мира.