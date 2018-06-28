Финский закон разрешил Uber вернуться в Хельсинки

В воскресенье, 1 июля, в Финляндии в силу вступит новый закон о предоставлении транспортных услуг. Правила на рынке такси станут более гибкими, снимут ограничения на число водителей, а ассортимент компаний, предоставляющих услуги по перевозкам, расширится.

В дальнейшем услуги такси может предоставлять любой предприниматель, имеющий разрешение на осуществление автомобильных перевозок. Водителем такси, в свою очередь, сможет стать человек, прошедший специальный тест Агентства транспортной безопасности Trafi. Ранее рынок такси в Финляндии был очень закрытым и жёстко регулируемым. С 1 июля такси будут сами определять принцип ценообразования: это может быть фиксированная цена, основанная на тарифных зонах, либо ценовая модель по времени в пути и расстоянию. Предполагается, что конкуренция снизит цены на рынке.

Как пишет Yle, новый закон позволить возобновить работу и популярному сервису такси Uber, ранее попавшее под прицел правоохранительных органов Суоми. Пока компания будет предлагать свои услуги только в столичном регионе, но позже сервис сделают доступным и в других городах, заявили в компании.

Напомним, что в Финляндии за незаконное получение прибыли под следствием находятся сотни водителей Uber.