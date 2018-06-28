Против главы карельского «Мемориала» возбудили новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против историка и руководителя регионального отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Теперь Дмитриева, с которого ранее сняли все обвинения по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Накануне историка задержали в Карелии.

Дмитриева поместили в изолятор временного содержания в Петрозаводске, сообщает 28 июня «Медуза». Санкция части 4 пункта «б» статьи 132 Уголовного кодекса предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Юрия Дмитриева вместе со спутницей сотрудники ДПС 27 июня остановили в Олонце. До этого они ездили на кладбище в селе Вилга в окрестностях Петрозаводска и направлялись в Свирский монастырь. По данным телеканала НТВ, Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде: историк якобы собрал чемодан, сдал собаку в приют и собирался уехать в Польшу. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев подтвердил ТАСС, что его подзащитного задержали за выезд из Петрозаводска, и опроверг его намерение скрыться за границей.