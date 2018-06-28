Против главы карельского «Мемориала» возбудили новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против историка и руководителя регионального отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Теперь Дмитриева, с которого ранее сняли все обвинения по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Накануне историка задержали в Карелии.
Дмитриева поместили в изолятор временного содержания в Петрозаводске, сообщает 28 июня «Медуза». Санкция части 4 пункта «б» статьи 132 Уголовного кодекса предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Юрия Дмитриева вместе со спутницей сотрудники ДПС 27 июня остановили в Олонце. До этого они ездили на кладбище в селе Вилга в окрестностях Петрозаводска и направлялись в Свирский монастырь. По данным телеканала НТВ, Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде: историк якобы собрал чемодан, сдал собаку в приют и собирался уехать в Польшу. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев подтвердил ТАСС, что его подзащитного задержали за выезд из Петрозаводска, и опроверг его намерение скрыться за границей.
Справка:
Напомним, что главу карельского «Мемориала» подозревали в использовании своей приемной несовершеннолетней дочери для изготовления порнографических материалов. Прокурор требовал для него девять лет строгого режима. Дмитриев, в свою очередь, настаивал, что фотографии необходимы были для контроля за развитием и отчета перед органами опеки. В декабре 2016-го историк был арестован. Экспертиза показала, что 61-летний Дмитриев вменяем, а фотографии дочери нельзя отнести к порнографии. В апреле городской суд Петрозаводска оправдал историка, однако в июне Верховный суд республики отменил оправдательный приговор.
Юрий Дмитриев известен как краевед, обнаруживший в Карелии несколько массовых захоронений жертв сталинского террора 1930-х годов.