В Якутии воздушный шарик оставил без света 33 тысячи человек

В Якутске более 33 тысяч человек на некоторое время остались без электричества. Причиной в этот раз стала не плохая погода, а безобидный шарик с гелием.

Как сообщает «Якутскэнерго», инцидент произошел поздним вечером 27 июня, когда в городе проходили выпускные вечера. Защитная система отключила электроснабжение на высоковольтной воздушной линии. В результате без света остались 33 тысячи жителей столицы Якутии, притом что в городе всего проживает около 310 тысяч человек.

На место прибыла аварийная бригада, которая обнаружила, что за провода зацепился наполненный гелием шарик с ленточками из фольги. Потребителей переключили на резервные источники электроснабжения. Шарик полетел дальше около двух часов ночи 28 июня.