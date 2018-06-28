Лось на «Коле» изменил «Нексию» до неузнаваемости. Погибли люди

Лоси зачастили на дороги Ленобласти и на территорию Петербурга. На Мурманском шоссе встреча с животным закончилась трагически.

Как стало известно «Фонтанке», 28 июня, около 2 часов ночи, на 75-м километре автодороги «Кола» во Всеволожском районе «Дэу Нексия» сбила лося и улетела в кювет, как раз к столбу. Водитель получил тяжёлые травмы (в соцсетях пишут, что он в реанимации), а два его пассажира, мужчины лет 25 на вид, скончались. Животное тоже погибло.

«Сейчас мимо проезжала. Эвакуатор машину доставал. Это уже нельзя машиной назвать, просто груда металла бордового цвета... Страшно», – делится Елена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Вчера днём, как писала и показывала «Фонтанка», трёх лосят видели на Южной ТЭЦ. В соцсетях рассказали об этом в юмористическо-рекламном тоне: «Троица лосей в поисках убежища от жары и шума мегаполиса пришла на территорию энергообъекта, где свежий воздух, тенистые деревья и зеленая трава. Дикие животные оценили экологичность новых энергоблоков лучше любых экспертов!».

Ещё одно видео с лосями у дороги прислали в «ДТП и ЧП» ближе к полуночи. Автомобилист снял бродящих в лесу животных, а потом спугнул их звуком автомобильного сигнала.

Дорогая машина в случае ДТП не панацея. Вечером 22 мая на 144-м километре «Колы» в ДТП с лосем погиб водитель «Порше Кайена».

Сейчас у лосей сезон миграции, они передвигаются на летние пастбища. Столкновения с ними чаще случаются в сумерках. Однако, например, 6 июня сохатый выбежал прямо на КАД средь бела дня, спровоцированное им ДТП попало на видео.

Если животное сбито в зоне знака 1.27 «Осторожно, дикие животные», на водителя налагается штраф в размере 40 тысяч рублей за лося, 20 тысяч рублей за косулю, 15 тысяч рублей за кабана. В Ленобласти, по данным охотничьего реестра, живет более 17 тысяч лосей.