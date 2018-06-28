Минобороны России готовится к провокациям «Белых касок» в Сирии

Жители сирийской провинции Идлиб предупредили российских военных о возможной готовящейся провокации со стороны неправительственной организации «Белые каски», которая имеет связи с сирийской оппозицией.

Сирийцы рассказали, что в столицу провинции Идлиб прибыла колонна автомобилей с эмблемой «Белых касок», а также грузовик, который привез несколько ракет.

«После прибытия четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком», – цитирует начальника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Российские военные установили, что колонна, которую заметили местные жители, затем уехала в Маарет-эн-Нууман.

Напомним, что в апреле США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам сирийской армии именно после сообщения «Белых касок» о том, что в городе Дума якобы применялось химическое оружие. Россия и правительство Сирии считают химатаку инсценировкой.

В мае США объявили о прекращении финансирования «Белых касок», бюджет которых минимум на треть состоит из дотаций Вашингтона.