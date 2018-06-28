В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром

Болельщик в русском народном костюме подрался с болельщиком в костюме динозавра. Комичная потасовка произошла накануне во время матча группового этапа чемпионата мира – 2018 между Швейцарией и Коста-Рикой в Нижнем Новгороде.

Инцидент записал на видео и опубликовал в своем аккаунте в Instagram россиянин Павел Нацвин. На кадрах видно, как мужчина в кокошнике с лентами и сарафане подбегает к ростовой кукле динозавра и бьет доисторическое животное по морде. Динозавр в долгу не остается и гонится за мужчиной, однако в процессе погони пропускает еще один удар.

«Это было в самом начале первого тайма. Я вначале пошел сфотографироваться с ним, а потом он начал драться с болельщиком», — рассказал Нацвин «Ленте.ру». Он добавил, что динозавра увели с трибун стюарды, мотивируя это запретом на ношение костюмов, скрывающих лицо.

27 июня швейцарцы сыграли вничью с командой Коста-Рики со счетом 2:2. Швейцария продолжит участие в чемпионате мира, выйдя в 1/8 финала.

Чемпионат мира по футболу продлится в России до 15 июля.