Прогулка по Петропавловской крепости стоила американцу миллион рублей

Иностранные болельщики продолжают становиться жертвами карманников в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», утром 26 июня во время прогулки по Петропавловской крепости у 77-летнего гражданина США из кармана вытащили кошелек с деньгами и банковской карточкой. Чуть позже с карты злоумышленники сняли более 18 тысяч американских долларов (или около 1,1 миллиона рублей).

Подобная участь постигла и 28-летнего китайца, который 27 июня засмотрелся на достопримечательности не заметил, как остался без кошелька с 25 тысячами рублей.

Болельщик из Аргентины, решивший рано утром 27 июня поесть в одном из бистро на набережной канала Грибоедова, недосчитался 500 долларов. Еще одна поклонница Лионеля Месси и компании, гуляя по городу, осталась без кошелька с 75 тысячами рублей.

Другой 36-летней гражданке Аргентины даже не пришлось выходить из отеля – трое неизвестных в 2 часа ночи похитили ее сумку, ноутбук, деньги и два паспорта прямо из холла отеля «Сокос Олимпия Гарден». Однако жительнице Сан-Сальвадора повезло, так как одна из совершивших кражу женщин пришла с повинной в полицию. Сейчас она и двое ее подельников задержаны.