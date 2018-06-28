Россияне замусорили в стране 4 миллиона гектаров

На каждого россиянина приходится 205 тонн мусора. Всего же на территории страны скопилось свыше 30 миллиардов тонн различных отходов, рассказал на заседании коллегии Генпрокуратуры в Иркутске первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

Как 28 июня пишет РБК со ссылкой на ТАСС, замгенпрокурора назвал ситуацию с мусором в России крайне сложной. Согласно статистике, свалки и мусорные полигоны занимают в стране площадь около 4 миллионов гектаров, причем эта территория каждый год растет на 300 тысяч гектаров. В течение года россияне производят 4 миллиарда тонн отходов.

Буксман обратил внимание, что токсичные отходы на свалках угрожают жизни и здоровью 17 миллионов человек, и добавил, что доступ к чистой воде имеют только 40% жителей.

Замгенпрокурора добавил, что его ведомство провело четыре масштабных проверки полигонов и свалок, в ходе которых вскрылось около 250 тысяч нарушений. По итогам прокуроры вынесли 60 тысяч представлений и добились ликвидации 10 тысяч незаконных свалок.