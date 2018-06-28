Петербургского тренера заподозрили в совращении юной спортсменки на берегу Крыма

Об излишнем внимании тренера спортивной школы родителям рассказала десятилетняя петербурженка. Мужчина сопровождал школьницу в детском лагере в Крыму.

Как стало известно «Фонтанке», о сексуальном насилии над дочерью жительница Северной столицы сообщила полиции вечером 27 июня. По предварительной информации, дочь отдыхала в лагере на азовском побережье Крыма. Преступление произошло 18 июня, причем для интима мужчина 55 лет якобы выбрал отдельно стоящий домик на территории.

Заподозренный в разврате тренер учит детей искусству конькобежного спорта. Сейчас его разыскивает крымская полиция.