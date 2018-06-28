В России предлагают приравнять номер мобильного к удостоверению личности

Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к удостоверению личности. Соответствующий законопроект рассмотрела рабочая группа по регулированию цифровой экономики при правительстве России, пишет 28 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на «Ведомости».

Документ предлагает позволить россиянам удостоверять свою личность новыми идентификаторами, среди которых электронная подпись, биометрические и дактилоскопические данные, авторизация в единой системе аутентификации и номер мобильного телефона. Причем, положение о номере мобильного рабочая группа одобрила, но она пока не уверена в области применения данного типа идентификации личности, что может повлечь ограничения.

Издание добавляет, что идею поддержали сотовые операторы «МегаФон» и МТС, а «Вымпелком» полагает, что инициативу нужно доработать.